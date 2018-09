Trump fordert Justizminister zu Suche nach anonymen Autor auf

US-Präsident Donald Trump hat an seinen Justizminister Jeff Sessions appelliert, nach dem Autor des anonymen Zeitungsbeitrags zu angeblichem internen "Widerstand" in der US-Regierung zu fahnden. Es handle sich um eine Angelegenheit der "nationalen Sicherheit", begründete Trump am Freitag seine Forderung.

Es müsse verhindert werden, dass der Verfasser künftig an hochrangig besetzten Regierungsberatungen teilnehme, für welche die Erlaubnis auf Einsicht in geheime Sicherheitsdokumente erforderlich sei, sagte der Präsident während einer Flugreise in den US-Bundesstaat North Dakota.

Der Autor, bei dem es sich nach Angaben der " New York Times" um ein "hochrangiges Regierungsmitglied" handelt, schildert in dem am Mittwoch in dem Blatt veröffentlichen Artikel organisierten Widerstand innerhalb der Regierung gegen Trump. Er rühmt die "unbesungenen Helden" in der Regierung, die den Präsidenten als Gefahr für die USA betrachteten und zum Schutz der "demokratischen Institutionen" seine Politik sabotierten.

Trump äußerte die Vermutung, dass es sich bei dem Autor nicht um ein Mitglied der obersten Regierungshierarchien handle: "Es scheint nicht jemand sehr weit oben zu sein, denn jeder von denen sehr weit oben hat bereits gesagt: 'Ich war's nicht.'"

Zugleich teilte der Präsident mit, dass er auch mögliche Schritte gegen die "New York Times" prüfe. Er nannte deren Vorgehen, den Gastkommentar unter dem Schutzmantel der Anonymität zu veröffentlichen, "schändlich".