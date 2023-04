Trump für Anklageverlesung nach New York gereist

Der in einer Schweigegeldaffäre angeklagte frühere US-Präsident Donald Trump ist zur Anklageverlesung nach New York gereist. Der in West Palm Beach im Bundesstaat Florida lebende Trump wurde am Montag mit seiner Privatmaschine nach New York geflogen und dort in seinen Wolkenkratzer Trump Tower in Manhattan gefahren, wo der 76-Jährige eine Wohnung hat.

Begleitet wurde die Reise von einem riesigen Medieninteresse, Nachrichtensender übertrugen live Bilder von den verschiedenen Etappen der Reise. Auf dem Weg von Trumps Privatresidenz Mar-a-Lago zum Palm Beach International Airport in West Palm Beach jubelten zahlreiche Anhänger dem Ex-Präsidenten zu.

Trump soll sich am Dienstag der Staatsanwaltschaft in Manhattan stellen und erkennungsdienstlich behandelt werden. Im gleichen Gerichtsgebäude wird Trump dann vor einem Richter die bislang unter Verschluss gehaltene Anklage verlesen. Dieses sogenannten Arraignment ist für 14.15 Uhr (Ortszeit; 20.15 Uhr MESZ) angesetzt. Am Abend will Trump zurück in Mar-a-Lago eine Erklärung abgeben.

Trump war am vergangenen Donnerstag wegen einer Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar (rund 120.000 Euro) an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt worden. Er ist der erste frühere Präsident der US-Geschichte, der sich einem Strafverfahren stellen muss. Der Rechtspopulist, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, hat alle Vorwürfe bestritten und spricht von einer politisch motivierten "Hexenjagd".