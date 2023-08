Trump gibt Uhrzeit für Gefängnistermin in Atlanta bekannt

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird sich nach seiner Anklage wegen Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia am Donnerstagabend in Atlanta den Behörden stellen. "Verhaftungszeit: 19.30 Uhr", schrieb der republikanische Präsidentschaftsbewerber auf seiner Online-Plattform Truth Social. In Deutschland ist dies in der Nacht auf Freitag um 01.30 Uhr. Am Mittwoch hatte Trump noch vom Nachmittag gesprochen.