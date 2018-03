Trump hält an Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte fest

US-Präsident Donald Trump hält an den auch in eigenen Reihen umstrittenen Strafzöllen auf Stahl und Aluminium fest. "Unsere Stahl- und Aluminiumindustrie ist tot. Entschuldigung, es ist Zeit das zu ändern", schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Die Bundesregierung warnte am Montag erneut vor einem Handelskrieg. Abschottung und Protektionismus seien "ein Irrweg", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Trump schrieb auf Twitter: "Wir sind bei fast allen Handelsverträgen auf der Verliererseite. Unsere Freunde und Feinde haben die USA jahrelang übervorteilt." Am Samstag hatte der US-Präsident zudem gedroht, Strafzölle auch auf europäische Autos zu erheben. Er reagierte damit auf die Warnung der EU, sie werde auf die Stahl- und Aluminiumzölle mit Gegenmaßnahmen antworten.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Bundesregierung wolle keine Zuspitzung im Streit mit den USA um Strafzölle, "und schon gar nicht wollen wir so etwas wie einen Handelskrieg". Die Regierung werde sich nun mit ihren Partnern beraten, mit der EU-Kommission und mit Frankreich, und sich genau anschauen, wie die Ankündigungen von Trump in tatsächliche Handelspolitik umgesetzt werden.

Die EU-Mitgliedstaaten hätten die Handelspolitik in die Hände der EU gelegt, deswegen sei die europäische Abstimmung jetzt "das Allerwichtigste". Ein gemeinsamer Abbau von Handelshemmnissen sei der "richtige Weg", betonte Seibert. Die Bundesregierung setze sich auch weiter für freie Märkte ein. Ein Handelskrieg dagegen sei "nicht im deutschen, nicht im europäischen und nicht im amerikanischen Interesse".

US-Regierungsmitglieder bekräftigten, die Zölle sollten noch diese Woche in Kraft treten. Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro sagte im US-Sender CNN, es werde keine Ausnahmen für bestimmte Länder geben. Ausnahmen "von Fall zu Fall" dagegen seien denkbar.

Handelsminister Wilbur Ross spielte die Folgen von Gegenzöllen im Sender ABC herunter: "Sicherlich wird es einige Gegenmaßnahmen geben, aber das Ausmaß ist eher unbedeutend."

Die Europäer etwa hätten gedroht, US-Produkte im Wert von drei Milliarden Dollar mit Strafzöllen zu belegen - das sei "ein kleiner, kleiner Anteil von einem Prozent" der US-Wirtschaft, sagte Ross. Ein einzelnes Unternehmen könne "für eine kurze Zeit" betroffen sein von den Gegenmaßnahmen, aber "insgesamt wird das nicht viel mehr als ein Rundungsfehler sein".

Trump hatte am Donnerstag angekündigt, bei Stahlimporten 25 Prozent aufzuschlagen und bei Aluminium zehn Prozent. Der US-Präsident will damit heimische Unternehmen vor Konkurrenz schützen und so neue Jobs schaffen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker stellte daraufhin Strafzölle auf US-Produkte wie Bourbon-Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder oder Levi's-Jeans in Aussicht.

Zu der Frage, ob Trump wie bei anderen Themen seine Meinung noch ändern könne, sagte Minister Ross im Sender NBC ausweichend: "Wir werden sehen, wir werden sehen." Er wisse, dass viele Minister aus einer Reihe von Ländern mit Trump über die Zölle geredet hätten. "Sie haben auch mit mir geredet. Sie haben mit anderen geredet. Wir werden sehen. Der Präsident trifft die Entscheidungen."