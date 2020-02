Trump hält kurz vor Impeachment-Ende Rede zur Lage der Nation

US-Präsident Donald Trump hält am Dienstag (21.00 Uhr Ortszeit; Mittwoch 03.00 Uhr MEZ) im Kongress seine jährliche Rede zur Lage der Nation. Trump wird sich im US-Repräsentantenhaus in Washington an die Abgeordneten und Senatoren wenden - an jenem Ort also, an dem Mitte Dezember ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden war. Der Impeachment-Prozess, der dann im Senat geführt wurde, wird am Mittwoch mit den Schlussabstimmungen zu den beiden Anklagepunkten enden.

Eine Amtsenthebung Trumps wegen der Ukraine-Affäre gilt als ausgeschlossen. Der Republikaner hatte ursprünglich gehofft, das Amtsenthebungsverfahren vor seiner Rede zur Lage der Nation hinter sich zu bringen. In seiner Ansprache will der Präsident nach Angaben eines Regierungsvertreters einen optimistischen Ton anschlagen und von einem "großartigen Comeback" der USA sprechen.