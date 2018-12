Trump macht nach Irak-Besuch Zwischenlandung in Ramstein

US-Präsident Donald Trump hat nach seinem Truppenbesuch im Irak einen Zwischenstopp auf dem US-Stützpunkt Ramstein eingelegt. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete in der Nacht auf Donnerstag auf dem Militärflugplatz in Rheinland-Pfalz, wie ein mitreisender AFP-Journalist berichtete. Trump traf in Ramstein US-Soldaten und ließ sich mit ihnen fotografieren.

Der Präsident hatte am Mittwoch überraschend den US-Truppen im Irak einen Besuch abgestattet. Dabei bekräftigte er seine Abzugspläne für Syrien und betonte, die USA könnten nicht weiterhin als "Weltpolizist" auftreten. Auf dem Rückweg vom Irak in die USA landete die Air Force One dann in Ramstein.