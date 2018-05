Trump präsentiert neue Version zu Schweigegeld für Pornodarstellerin

In der Affäre um eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels haben US-Präsident Donald Trump und sein Anwaltsteam ihre Darstellung überraschend verändert. Trump erklärte am Donnerstag, er habe seinem Rechtsvertreter Michael Cohen eine Zahlung von 130.000 Dollar erstattet, für die sich Daniels zum Schweigen über ein angebliches Sexabenteuer mit Trump verpflichtet hatte. Bisher hatte Trump bestritten, überhaupt von der Zahlung gewusst zu haben.

Von der neuen Darstellung erhoffen sich Trump und sein neuer Anwalt Rudolph Giuliani offenbar eine effektivere Abwehr des Vorwurfs, die Zahlung sei eine illegale Wahlkampfspende Cohens gewesen. Trump schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter von einer "Rückerstattung" der Kosten mittels monatlicher Ratenzahlungen von seinem Privatkonto an den Anwalt.

In der Affäre geht es im Kern darum, ob es sich bei den 130.000 Dollar um Hilfe für Trumps Wahlkampf handelte. Dies scheint der Zeitpunkt der Zahlung an den Pornostar mit dem bürgerlichen Namen Stephanie Clifford wenige Tage vor der Wahl im November 2016 nahezulegen.

Cohen hatte im Februar angegeben, das Geld aus eigener Tasche gezahlt zu haben. Trump habe davon nichts gewusst. Sollte Cohen das Geld gezahlt haben, um Schaden von Trumps Wahlkampf abzuwenden, könnte es sich jedoch um eine illegale Spende gehandelt haben.

Die Summe liegt nicht nur über der erlaubten Grenze für Wahlkampfspenden. Größere Spenden müssen außerdem bei der Wahlaufsichtsbehörde deklariert werden. Indem Trump und Giuliani nun aber von einer Rückerstattung an Cohen sprachen, bestritten sie den Spendencharakter der Zahlung.

Der langjährige Trump-Anwalt Cohen ist bereits Zielscheibe strafrechtlicher Ermittlungen. Vor dreieinhalb Wochen durchsuchten Ermittler seine Büro- und Privaträume und beschlagnahmten tausende Dokumente und Daten. Darunter waren laut US-Medienberichten auch Unterlagen zur Zahlung an Clifford.

NBC News berichtete am Donnerstag, die Ermittler hätten auch Telefonate Cohens abgehört. Dabei sei mindestens in einem Fall ein Telefongespräch mit dem Weißen Haus belauscht worden, zitierte der Sender einen Insider.

Trumps neuer Anwalt Giuliani beteuerte, bei der Schweigegeldzahlung sei alles "absolut legal" abgelaufen. Trump habe sie "über einen Zeitraum von mehreren Monaten" zurückerstattet, sagte der frühere New Yorker Bürgermeister dem Sender Fox News. Nach seinem Wahlsieg habe Trump monatlich 35.000 Dollar an Cohen überwiesen, schilderte Giuliani der "New York Times". Mit den Zahlungen in Höhe von insgesamt 460.000 bis 470.000 Dollar habe Trump nicht nur das Geld für Clifford erstattet, sondern auch "weitere Ausgaben".

Giuliani sagte, seine Angaben zu der Rückerstattung habe er mit Trump abgesprochen. Dabei nahmen beide allerdings Widersprüche zu den früheren Aussagen Cohens und des Präsidenten in Kauf: Anfang April hatte Trump im Gespräch mit Journalisten auf die Frage, ob er von der 130.000-Dollar-Zahlung gewusst hatte, knapp geantwortet: "Nein." Auf die Zusatzfrage, ob er wisse, woher Cohen das Geld gehabt habe, entgegnete er: "Nein, das weiß ich nicht."

Cliffords Anwalt Michael Avenatti sieht Trump nun der "absoluten Lüge" überführt. Im Sender CNN sagte Avenatti voraus, der Vorgang werde den Präsidenten zu Fall bringen: "Er wird gezwungen sein, letztlich zurückzutreten."

Zu einem Knackpunkt könnte die Frage werden, ob die angebliche Rückerstattung der Schweigegeldzahlung durch Trump einen illegalen Wahlkampfbeitrag in eigener Sache darstellte. Für Geld, das Präsidentschaftskandidaten selbst in ihren Wahlkampf stecken, gilt zwar keine Obergrenze. Doch muss es deklariert werden.

Trump bestritt im Übrigen erneut eine sexuelle Eskapade mit Clifford. Dies seien "falsche und erpresserische" Vorwürfe. Clifford wiederum fühlt sich an die Schweigevereinbarung nicht mehr gebunden und hat dagegen geklagt.