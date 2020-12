Trump reist für Senats-Wahlkampf in US-Bundesstaat Georgia

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump wird am Samstag (19.00 Uhr Ortszeit; Sonntag 01.00 Uhr MEZ) im Bundesstaat Georgia Wahlkampf für zwei Senatoren seiner Republikanischen Partei machen.

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump wird am Samstag (19.00 Uhr Ortszeit; Sonntag 01.00 Uhr MEZ) im Bundesstaat Georgia Wahlkampf für zwei Senatoren seiner Republikanischen Partei machen. Der Präsident wird in der Stadt Valdosta die Senatoren Kelly Loeffler und David Perdue unterstützen, die am 5. Januar in zwei Stichwahlen ihre Mandate verteidigen wollen. Die Stichwahlen sind von entscheidender Bedeutung, weil sie über die künftige Senatsmehrheit entscheiden.

Nach jetzigem Stand haben die Republikaner in der Kongresskammer mit 100 Senatoren 50 Sitze sicher, die Demokraten des gewählten Präsidenten Joe Biden 48. Die Republikaner müssen also nur eine der Stichwahlen in Georgia gewinnen, um auch künftig die Mehrheit im Senat zu stellen. Damit könnten sie dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden des Regieren deutlich erschweren. Trump hatte das konservativ geprägte Georgia bei der Präsidentschafts- und Kongresswahl vom 3. November knapp gegen Biden verloren.