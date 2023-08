Trump sagt Teilnahme an Vorwahl-Debatte der US-Republikaner ab

Der frühere US-Präsident Donald Trump will der ersten Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber fernbleiben. Der 77-Jährige bestätigte am Sonntag entsprechende Medienberichte. "Die Öffentlichkeit weiß, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte", schrieb Trump am Sonntag auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Ich werde daher nicht an den Debatten teilnehmen", fügte er in Großbuchstaben hinzu. Die erste TV-Debatte der Republikaner findet am Mittwoch statt.