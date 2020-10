Trump seit 24 Stunden ohne Covid-19-Symptome

Der am Coronavirus erkrankte US-Präsident Donald Trump ist nach Aussage seines Arztes seit 24 Stunden frei von Symptomen.

Der am Coronavirus erkrankte US-Präsident Donald Trump ist nach Aussage seines Arztes seit 24 Stunden frei von Symptomen. Bereits seit vier Tagen habe der Präsident kein Fieber mehr, sagte sein Leibarzt Sean Conley am Mittwoch. "Ich fühle mich großartig", habe der Präsident nach Angaben von Conley am Morgen geäußert.

Die Atemfrequenz und Sauerstoffsättigung des Präsidenten befinden sich im Normalbereich und sind stabil, wie der Leibarzt bei einer kurzen Pressekonferenz über den Zustand von Trump mitteilte. Trump hatte seinen Anhängern versprochen, in Kürze in den Wahlkampf zurückzukehren und an der zweiten Präsidentschaftsdebatte gegen den Demokraten Joe Biden am 15. Oktober in Miami teilzunehmen.

Der Präsident sieht sich im Vorfeld der Wahl am 3. November mit schlechten Umfrageergebnissen konfrontiert. Der TV-Sender CNN etwa räumt Trumps Gegner Biden einen klaren Vorsprung von 41 bis 57 Prozent ein.

Trump war in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Montag kehrte er nach einem dreitägigen Aufenthalt im Militärkrankenhaus Walter Reed zurück ins Weiße Haus.