Trump sieht Brexit-Deal als mögliches Hindernis für Handelsabkommen mit London

US-Präsident Donald Trump hat den zwischen Brüssel und London ausgehandelten Brexit-Vertrag als mögliches Hindernis für ein bilaterales Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien bezeichnet. "So wie der Vertrag aussieht, könnten sie nicht befugt sein, mit uns zu handeln", sagte Trump am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. "Das wäre sehr negativ für das Abkommen", fügte er mit Blick auf Pläne für ein US-britisches Freihandelsabkommen hinzu.

Er gehe davon aus, dass die britische Premierministerin Theresa May dies nicht gewollt habe, sagte Trump. "Und hoffentlich kann sie da etwas tun". Das Austrittsabkommen, auf das sich Großbritannien mit den anderen 27 EU-Staaten am Sonntag geeinigt hatte, sei offenbar "ein guter Deal für die EU", sagte Trump. Der US-Präsident sympathisiert mit den Brexit-Hardlinern in Großbritannien. Diese wollen - anders als im Brexit-Abkommen festgelegt - einen klaren Bruch mit der EU.

Die britische Regierung wies die Kritik aus dem Weißen Haus umgehend zurück. "Wir werden eine unabhängige Handelspolitik haben, Großbritannien wird Handelsabkommen mit Ländern in aller Welt abschließen können - auch mit den Vereinigten Staaten", sagte ein Sprecher von Downing Street am Dienstag. "Wir haben bereits den Grundstock für ein ehrgeiziges Abkommen mit den USA gelegt."

Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Länder hatten die Vereinbarung zum Austritt Großbritanniens aus der EU Ende März 2019 am Sonntag gebilligt. Das Abkommen war in 17-monatigen schwierigen Verhandlungen zwischen Brüssel und London ausgearbeitet worden. Er sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor, in der Großbritannien im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt.

Am 11. Dezember soll das britische Unterhaus über den Austrittsvertrag abstimmen. Dabei dürfte es für May eng werden: Sowohl in ihrer eigenen Minderheitsregierung als auch in den Reihen der Opposition lehnen viele den Vertrag ab. May hatte am Montag in einer Rede vor dem Unterhaus gesagt, es gebe keinen besseren Vertrag. Auf einer Werbetour durch das Land will sie nun die Öffentlichkeit davon überzeugen. Am Dienstag reiste sie nach Wales und Nordirland.