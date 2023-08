Trump stellt sich am Donnerstag den Behörden in Atlanta

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird sich nach seiner Anklage im Bundesstaat Georgia wegen Wahlbeeinflussung am Donnerstag den Behörden stellen. Trump schrieb am Montagabend (Ortszeit) auf seiner Online-Plattform Truth Social, er werde in Georgias Hauptstadt Atlanta reisen, um von der "linksradikalen" Staatsanwältin Fani Willis "verhaftet" zu werden. Die Kaution für den Ex-Präsidenten wurde auf 200.000 Dollar festgesetzt.

Trump und den 18 anderen Mitangeklagten in dem Fall war eine Frist bis Freitagmittag eingeräumt worden, sich freiwillig zu stellen. Sie müssen sich für eine erkennungsdienstliche Behandlung im Gefängnis des Landkreises Fulton County melden, der große Teile von Atlanta umfasst. Gewöhnlicherweise werden dabei Fingerabdrücke der Angeklagten abgenommen und Polizeifotos angefertigt.

Fulton Countys Sheriff Patrick Labat hatte erklärt, die Angeklagten in dem Wahlbeeinflussungsverfahren würden genauso behandelt wie andere Angeklagte auch. Im Falle Trumps wären dies die ersten Polizeifotos des Ex-Präsidenten. Nach den drei anderen Anklagen gegen den 77-jährigen Republikaner in New York, Miami und Washington waren keine Polizeifotos aufgenommen worden. Es ist unklar, ob die Behörden in Atlanta bei Trump letztlich ebenfalls darauf verzichten könnten.

Sheriff Labat kündigte am Montagabend strikte Sicherheitsvorkehrungen für den Tag an, an dem Trump sich stellt. So wird für die Umgebung der wegen ihrer Adresse auch als "Rice-Street-Gefängnis" bekannten Haftanstalt ein "harter Lockdown" verhängt, bei dem niemand das Gebiet betreten oder verlassen darf. Bereits am Dienstag stellten sich die ersten Mitangeklagten, unter ihnen der frühere Trump-Anwalt John Eastman, wie aus der Website des Gefängnisses hervorging, das wegen der Haftbedingungen einen schlechten Ruf hat.

Die Angeklagten sollen nach der erkennungsdienstlichen Behandlung gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß und damit nicht in Untersuchungshaft kommen. Bei Trump wurde diese Kaution am Montag auf 200.000 Dollar (rund 185.000 Euro) festgelegt. Ein Richter in Atlanta ordnete die Summe nach Verhandlungen zwischen Trumps Anwälten und der Staatsanwaltschaft an, wie aus einem Gerichtsdokument hervorgeht.

Festgehalten wurde zudem, dass Trump keinen Mitangeklagten oder Zeugen einschüchtern oder bedrohen darf. Das umfasst auch Posts auf Online-Plattformen. Die Anklageverlesung soll in der Woche ab dem 5. September erfolgen.

Trump war am Montag vergangener Woche in Atlanta wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia zu kippen. Die Anklage gegen den Ex-Präsidenten und republikanischen Präsidentschaftsbewerber umfasst 13 Punkte und fußt unter anderem auf einem Gesetz gegen organisierte Kriminalität. Unter den Mitangeklagten ist Trumps ehemalige Anwalt Rudy Giuliani und Trumps früherer Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows.

Trump ist in diesem Jahr bereits in vier Verfahren angeklagt worden. Dabei geht es in zwei Fällen um seine Versuche, sich nach seiner Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden 2020 an der Macht zu halten. Trump wurde außerdem in New York wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt und in Washington von der Bundesjustiz wegen der Geheimdokumentenaffäre.

Die Prozesse sollen im kommenden Jahr beginnen - und damit inmitten der Vorwahlen der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur 2024. Trump hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und bezeichnet die gegen ihn gerichteten Ermittlungen als politisch motivierten Versuch, seine Präsidentschaftsbewerbung zu torpedieren.

Am Montagabend schrieb der Rechtspopulist auf Truth Social, die Anklage in Georgia sei in "strikter Koordination" mit dem "Justizministerium des korrupten Joe Biden" erfolgt. "Das ist alles Wahleinmischung."

Trump ist haushoher Favorit bei den Vorwahlen der Republikaner, die am 15. Januar starten. Der ersten TV-Debatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber am Mittwochabend in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin wird er fernbleiben.

Begründet hat er dies mit dem riesigen Vorsprung, den er in Umfragen unter Anhängern der Republikaner gegenüber seinen Verfolgern hat. Laut einer kürzlich vom Sender CBS veröffentlichten Erhebung kommt Trump auf 62 Prozent. Das sind 43 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron DeSantis.