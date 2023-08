Trump stellt sich nach Anklage wegen Wahlbeeinflussung in Georgia den Behörden

Nach seiner Anklage wegen Wahlbeeinflussung im US-Bundesstaat Georgia will sich der ehemalige Präsident Donald Trump am Donnerstag in Atlanta den Behörden stellen. In einem Gefängnis des Landkreises Fulton County, der große Teile von Atlanta umfasst, soll Trump erkennungsdienstlich behandelt werden. Dabei könnten - wie bei Angeklagten üblich - auch Polizeifotos von ihm gemacht werden.

Trump war am Montag vergangener Woche in Atlanta wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia zu kippen. Der 77-jährige Republikaner wurde damit in diesem Jahr bereits in vier Verfahren angeklagt. Dabei geht es in zwei Fällen um seine Versuche, sich nach seiner Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden an der Macht zu halten.