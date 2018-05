Trump verkündet Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran

Es ist eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen: US-Präsident Donald Trump will am Dienstag seinen Entschluss zum Atomabkommen mit dem Iran verkünden. Das teilte er am Montag (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Entscheidung soll demnach um 20.00 Uhr MESZ getroffen werden. Hinweise darauf, wie er sich entscheiden wird, gab Trump zwar nicht, Beamte und Diplomaten rechnen jedoch damit, dass sich die USA aus dem Abkommen zurückziehen werden.

Trump hätte noch bis kommenden Samstag Zeit für seinen Beschluss gehabt. Bis dahin läuft eine von einem US-Gesetz vorgegebene Frist, innerhalb welcher Trump entscheiden muss, ob er auf Basis des Atomabkommens ausgesetzte Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft setzt oder nicht.

Denkbar ist, dass Trump die betreffenden Strafmaßnahmen neu verhängt, ohne formell den Ausstieg aus dem Abkommen von 2015 zu verkünden. De facto würde aber die Wiederinkraftsetzung der Sanktionen dem mühsam ausgehandelten Abkommen einen schweren Schlag versetzen und potenziell dessen Ende bedeuten.

Beamte und Diplomaten rechnen damit, dass Trump letzte Versuche der Europäer ignorieren wird und sich die USA aus dem Abkommen zurückziehen werden. In den ausländischen Botschaften sei diese Meinung vorherrschend, sagte ein europäischer Diplomat. Möglicherweise bestehe noch eine Chance, dass das Abkommen in Kraft bleibe, diese sei aber "sehr gering", sagte der europäische Beamte.

Ein französischer Beamter sagte, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron habe die USA nach seinem Staatsbesuch im April mit der Überzeugung verlassen, dass es "eine negative Entscheidung" seitens der USA geben werde. "Wir bereiten uns stärker auf das Szenario eines teilweisen oder kompletten Rückzugs vor, als darauf, dass die USA an dem Abkommen festhalten", sagte der französische Beamte.

Macron hatte sich bei seinem Staatsbesuch bei Trump für ein ergänzendes Abkommen ausgesprochen und war damit auf Kritik der USA am iranischen Engagement im Nahen Osten eingegangen.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte am Montag bei einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian in Berlin eindringlich für den Erhalt des Abkommens geworben. Es sei zu befürchten, dass ein Scheitern der Vereinbarung zu einer Eskalation des Konflikts führe.

Der britische Außenminister Boris Johnson führte am Montag in Washington Gespräche mit Regierungs- und Kongressvertretern. Dem konservativen Fernsehsender Fox News sagte er, Trump sehe zu Recht Schwächen in dem Abkommen, "Plan B" scheine ihm aber bislang "nicht besonders gut ausgearbeitet zu sein".

Das 2015 in Wien zwischen dem Iran und den fünf UN-Vetomächten sowie Deutschland geschlossene Abkommen soll verhindern, dass Teheran die Fähigkeiten zur Entwicklung von Atomwaffen erlangt. Gemäß dem Abkommen hat Teheran die Urananreicherung deutlich reduziert und verschärfte Kontrollen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zugelassen. Im Gegenzug wurden die im Atomstreit verhängten Finanz- und Handelssanktionen aufgehoben.

Trump hatte das unter seinem Vorgänger Barack Obama ausgehandelte Abkommen immer wieder als völlig unzulänglich kritisiert. Er bezeichnete es als die "schlechteste Vereinbarung aller Zeiten".

Die an dem Abkommen von 2015 beteiligten europäischen Staaten hatten in den vergangenen Tagen energisch darauf gedrungen, dass Trump daran festhält. Aus Teheran kamen unterschiedliche Signale hinsichtlich der möglichen iranischen Reaktion auf einen US-Ausstieg. Der iranische Staatschef Hassan Ruhani hatte erklärt, sein Land werde auch im Falle eines Ausstiegs der USA an dem Abkommen festhalten. Er warnte aber auch, die USA würden einen Rückzug aus der Vereinbarung noch bereuen "wie niemals zuvor in ihrer Geschichte".