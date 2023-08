Trump will Abberufung von Richterin in Fall um Wahlverschwörung erreichen

Der frühere US-Präsident Donald Trump strebt im Verfahren um Wahlbeeinflussung eine Abberufung der zuständigen Bundesrichterin an. Mit Richterin Tanya Chutkan könne er "auf keinen Fall ein faires Verfahren" bekommen, schrieb der Republikaner am Sonntag auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Wir werden sofort die Abberufung dieser Richterin aus sehr gewichtigen Gründen beantragen, ebenso wie einen Wechsel des Gerichtsstands" Washington. Die US-Hauptstadt ist eine stark den Demokraten zugeneigte Stadt.

Trumps Anwalt John Lauro bestritt später aber, dass eine endgültige Entscheidung getroffen worden sei. Ein Wechsel des Gerichtsstandes werde zwar angestrebt, allerdings erst nach "einigen Umfragen" und einer "quantitativen Analyse, wie Menschen auf die Anklage reagieren".

Trump war in dem Fall vergangene Woche angeklagt worden. Der 77-Jährige soll laut Anklageschrift mit rechtswidrigen Mitteln versucht haben, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Trump hatte nach seiner Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden unter anderem falsche Wahlbetrugsvorwürfe erhoben. Am 6. Januar 2021 stürmten schließlich radikale Trump-Anhänger das Kapitol in Washington, als dort Bidens Wahlsieg bestätigt werden sollte.

Trump hatte am Donnerstag in allen vier Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Es wird erwartet, dass das Datum des Prozessbeginns bei einer Anhörung am 28. August bekanntgegeben wird.

Die zuständige Richterin Chutkan war 2013 vom damaligen Präsidenten Barack Obama als Bundesrichterin in Washington nominiert worden. 2014 wurde sie vom Senat einstimmig bestätigt. Die 61-Jährige hat sich als Bundesrichterin bereits in der Vergangenheit mit Trump befasst. Im November 2021 urteilte sie in einem Fall gegen den Rechtspopulisten und erklärte, "Präsidenten sind keine Könige".

Auch fällte sie harte Urteile gegen Anhänger des Ex-Präsidenten, die an der Erstürmung des Kapitols beteiligt waren. Dem jetzigen Fall wurde sie durch Zufallsprinzip zugeteilt.

Zuletzt wies Chutkan einen Antrag von Trumps Anwälten ab, mehr Zeit für eine Antwort auf einen Antrag der Staatsanwaltschaft in dem Verfahren zu erhalten. Die Anklage will Trump strenge Regeln auferlegen lassen, welche Informationen zu dem Verfahren der Ex-Präsident öffentlich teilen darf.

Als Grund dafür nannte die Staatsanwaltschaft unter anderem einen Post von Trump, in dem dieser drohte: "Wenn ihr mich verfolgt, werde ich euch verfolgen." Trumps Anwälte mussten ihre Argumente bis Montagnachmittag (Ortszeit) bei Richterin Chutkan einreichen.