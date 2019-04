Trump will an Feiern zum 75. Jahrestag der Landung in der Normandie teilnehmen

US-Präsident Donald Trump will im Juni an den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilnehmen. "Ich werde dort sein", sagte Trump am Donnerstag bei einem Treffen mit Veteranen des Zweiten Weltkriegs im Weißen Haus.

Schon Trumps Vorgänger Barack Obama hatte 2014 in der Normandie an den Feiern zum 70. Jahrestag des sogenannten D-Day teilgenommen. Am 6. Juni 1944 waren 156.000 alliierte Soldaten an Frankreichs Nordküste an Land gegangen. Die Landung läutete die Niederlage von Nazi-Deutschland im Weltkrieg ein.