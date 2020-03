Trump will neue Maßnahmen im Kampf gegen Coronavirus-Krise ankündigen

US-Präsident Donald Trump will am Mittwochabend neue Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung und Folgen des Coronavirus verkünden. Trump kündigte für etwa 20.00 Uhr (Ortszeit; 01.00 Uhr MEZ) eine Erklärung an. Dabei soll es nach seinen Angaben sowohl um Fragen der Gesundheitspolitik als auch um Maßnahmen gehen, um die Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die US-Wirtschaft abzufedern.

Trump hatte bereits am Montag ein Maßnahmenpaket zur Stützung der US-Wirtschaft in Aussicht gestellt. Seine Pläne wollte er eigentlich am Dienstag vorstellen - dazu kam es aber nicht. Am Mittwoch sagte Finanzminister Steve Mnuchin dann, die Regierung arbeite weiter an dem Maßnahmenpaket. "Das hat beim Präsidenten oberste Priorität."

Mnuchin zeigte sich nach einem Treffen mit Vertretern von Trumps Republikanern und den oppositionellen Demokraten zuversichtlich, dass der US-Kongress bald ein entsprechendes Gesetz beschließen könnte. Trump hat unter anderem Erleichterungen bei der Einkommensteuer ins Gespräch gebracht, um die Nachfrage anzukurbeln.

Das neuartige Coronavirus hat gewaltige Auswirkungen auf die Wirtschaft zahlreicher Länder und hat Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Am Mittwoch verlor der Leitindex Dow Jones an der Wall Street rund 1470 Punkte oder 5,9 Prozent. Trump bereitet die Entwicklung rund acht Monate vor der Präsidentschaftswahl große Sorgen: Er setzt auf gute Wirtschaftszahlen, um sich eine zweite Amtszeit im Weißen Haus zu sichern.

Das Coronavirus breitet sich auch in den USA zunehmend aus. In dem Land wurden inzwischen mehr als tausend Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt, das die Atemwegserkrankung Covid-19 auslöst. Mehr als 30 Menschen starben.