Trump will sich in Davos für freien, aber fairen Handel aussprechen

US-Präsident Donald Trump wird sich in seiner Rede beim Wirtschaftsforum in Davos am Freitag für freien, aber fairen Handel aussprechen. Ein ranghohes Mitglied aus Trumps Regierung sagte am Freitag vor Trumps Auftritt, der US-Präsident werde betonen, dass "Amerika offen für Geschäfte" sei. Trump fühle sich dem Prinzip freier und offener Märkte verpflichtet.

Jedoch müssten andere Länder Gesetzte und Handelsabkommen beachten, der Handel "fair und wechselseitig" sein. Die USA würden weder den Diebstahl geistigen Eigentums noch industrielle Subventionen länger tolerieren, hieß es weiter.

Bei seinem Aufenthalt in den Schweizer Alpen hat der US-Präsident sich bisher mit Äußerungen hinsichtlich seiner Parole "Amerika zuerst" zurückgehalten. Stattdessen versuchte er, ausländische Wirtschaftsbosse zu Investitionen in den USA zu bewegen.

Trump wolle mit seiner Rede auch den von der Globalisierung "vergessenen Männern und Frauen" Hoffnung geben, sagte der Regierungsvertreter weiter. Der Auftritt des US-Präsidenten wird für 14.00 Uhr erwartet.