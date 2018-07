Trump zu Treffen mit iranischer Führung bereit

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten dazu bereit, sich "jederzeit" und "ohne Vorbedingungen" mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani zu treffen. Eine Woche nach seinen Drohungen an die Adresse Teherans sagte Trump am Montag in Washington: "Ich würde mich mit Iran treffen, wenn sie ein Treffen wollen." Er sei auch bereit, dabei über ein neues Atomabkommen zu sprechen.

Er wisse jedoch nicht, ob die iranische Führung zu einem Treffen derzeit bereit sei, fügte der US-Präsident während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte hinzu. "Wenn sie ein Treffen wollen, werden wir uns treffen. Wann immer sie wollen. Gut für das Land. Gut für uns. Und gut für die Welt."

Trump hat wiederholt die Bereitschaft gezeigt, sich mit Gesprächspartnern zu treffen, die von anderen Regierungen gemieden werden, etwa Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.

Mitte Juli traf sich Trump zudem zu einem bilateralen Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin - der anschließende gemeinsame Auftritt der beiden wurde in den USA heftig kritisiert.

Am Montag verteidigte Trump seinen persönlichen Ansatz in der Diplomatie. "Ich glaube an Treffen", sagte er. "Man spricht mit anderen Leuten - besonders wenn es um möglichen Krieg und Tod, Hunger und viele andere Dinge geht. Man trifft sich."

Erst vor einer Woche hatte Trump den iranischen Präsidenten gewarnt, "niemals wieder die USA" zu bedrohen, sonst werde dies härteste Konsequenzen zur Folge haben. Seine Drohung über den Kurzbotschaftendienst Twitter setzte der US-Präsident komplett in Großbuchstaben, um ihr besonderen Nachdruck zu verleihen. Zuvor hatte Ruhani den USA mit der "Mutter aller Schlachten" gedroht.

Trump war im Mai trotz weltweiter Kritik aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgetreten, das Teheran daran hindern soll, die Fähigkeiten zur Herstellung von Atomwaffen zu erlangen. Der US-Präsident verhängte zugleich neue Finanz- und Handelssanktionen, die auch europäische Firmen zu treffen drohen.

Das Atomabkommen sei "lächerlich" gewesen, sagte Trump am Montag. "Wenn wir etwas Sinnvolles ausarbeiten könnten, nicht nur eine solche Papierverschwendung wie der alte Deal, dann bin ich sicherlich zu einem Treffen bereit."