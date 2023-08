Trumps Wahlkampfteam beziffert Spenden seit Polizeifoto auf 7,1 Millionen Dollar

Donald Trumps Wahlkampfteam hat seit der Veröffentlichung des Polizeifotos des früheren US-Präsidenten nach eigenen Angaben Spenden in Höhe von 7,1 Millionen Dollar (etwa 6,6 Millionen Euro) eingenommen. Allein am Samstag 4,18 Millionen Dollar eingegangen, sagte der Sprecher von Trumps Team, Stephen Cheung, der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. In den vergangenen drei Wochen seien insgesamt fast 20 Millionen Dollar zusammengekommen. Es war der AFP nicht möglich, die Angaben unabhängig zu überprüfen.