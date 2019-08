Türkei kritisiert syrisch-russischen Vorstoß in Rebellenbastion Idlib

Der jüngste syrisch-russische Vorstoß in der Rebellenbastion Idlib sorgt zunehmend für Spannungen zwischen Moskau und Ankara. Nachdem ein türkischer Beobachtungsposten in der Region von den syrischen Regierungstruppen eingekreist worden war, warnte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag, die Angriffe gefährdeten eine politische Lösung sowie die "nationale Sicherheit" der Türkei. Der türkische Außenminister schloss eine Räumung der Beobachtungsposten in Idlib erneut aus.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, kreisten die syrischen Regierungstruppen am Freitag den türkischen Beobachtungsposten in der Stadt Morek komplett ein. Die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad hatten zuvor umliegende Ortschaften eingenommen, die sie bei ihrem Vorstoß auf die nördlich gelegene Stadt Chan Scheichun zunächst umgangen hatten.

Die syrische Armee hatte am Montag mit Unterstützung der russischen Luftwaffe Chan Scheichun von der Dschihadistenallianz Hajat Tahrir al-Scham erobert. Die Stadt liegt an der strategisch wichtigen Autobahn zwischen der Hauptstadt Damaskus und der nordsyrischen Großstadt Aleppo. Die Autobahn führt durch die Provinz Idlib, die letzte Bastion der Rebellen in Syrien.

Seit September 2018 gilt dort eigentlich eine Waffenruhe, doch wurde das von Russland und der Türkei in Sotschi ausgehandelte Abkommen nie komplett umgesetzt. Zur Überwachung der Waffenruhe hat die Türkei zwölf Beobachtungsposten in und um Idlib eingerichtet. Durch die neue syrisch-russische Offensive geraten diese Posten nun zunehmend zwischen die Fronten.

Angesichts der jüngsten Zunahme der Spannungen in Idlib telefonierte der türkische Präsident Erdogan am Freitag mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Aus dem Kreml hieß es anschließend, die Staatschefs hätten bei dem Telefonat vereinbart, "ihre gemeinsamen Bemühungen zur Eliminierung der terroristischen Bedrohung zu verstärken".

Die türkische Präsidentschaft teilte dagegen mit, Erdogan habe in dem Telefonat kritisiert, dass "die Verletzung der Waffenruhe in Idlib durch das Regime (...) einer schweren humanitären Krise den Boden bereitet" habe. Diese Angriffe würden "den Bemühungen für eine Lösung in Syrien schaden und eine ernste Bedrohung der nationalen Sicherheit unseres Landes darstellen", hieß es.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bekräftigte bei einem Besuch im Libanon, dass die türkische Armee keinen ihrer Beobachtungsposten räumen werde. Die Soldaten seien dort keineswegs "isoliert", betonte er. Die Regierung in Ankara will eine Großoffensive auf die letzte Rebellenbastion in Idlib verhindern. Sie fürchtet in diesem Fall eine neue Massenflucht in die Türkei.

Allerdings ist die Situation der türkischen Soldaten in Idlib zunehmend prekär. Am Montag griff ein syrischer Kampfjet einen Konvoi der türkischen Armee und verbündeter syrischer Rebellen an, der auf dem Weg zum Beobachtungsposten in Morek war. Ankara kritisierte, dass der Angriff erfolgt sei, obwohl Moskau vorab über den Konvoi informiert gewesen sei.

Russland und die Türkei setzen sich seit Anfang 2017 gemeinsam mit dem Iran für eine Deeskalation und eine politische Lösung ein, obwohl sie in dem Konflikt auf unterschiedlichen Seiten stehen. Die Präsidenten der drei Länder wollen am 16. September das nächste Mal in Ankara zusammenkommen, um über die Lage in Idlib und den politischen Prozess zu sprechen.