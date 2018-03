Türkische Armee konsolidiert Kontrolle über nordsyrische Stadt Afrin

Einen Tag nach der Einnahme von Afrin hat die türkische Armee ihre Kontrolle über die nordsyrische Stadt konsolidiert. Die türkischen Kräfte räumten am Montag in der Stadt versteckte Sprengsätze, nachdem am Vortag 13 verbündete syrische Rebellen durch eine Mine getötet worden waren. Die protürkischen Kämpfer plünderten weiter Häuser und Geschäfte, was bei der syrischen Opposition auf scharfe Kritik stieß.

Die türkische Armee und verbündete Kämpfer der sogenannten Freien Syrischen Armee (FSA) hatten die Stadt Afrin am Sonntagmorgen unter ihre Kontrolle gebracht, nachdem sich die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) kampflos zurückgezogen hatten. Es ist für die Türkei der größte Erfolg seit Beginn der Afrin-Offensive im Januar.

Am Montag sprühten die protürkischen Kämpfer die Namen ihrer Gruppen auf Geschäfte und Häuser. Die meisten gehören Gruppen an, die gegen Machthaber Baschar al-Assad kämpften, bevor sie sich der türkischen Offensive anschlossen. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, plünderten sie wie schon am Vortag Wohnhäuser und Läden.

Nach der Einnahme der Stadt waren Autos, Laster und Traktoren zu sehen, die Nahrungsmittel, Elektrogeräte, Decken, Schafe und Motorräder abtransportierten. Der frühere Vorsitzende der Syrischen Nationalen Koalition (SNC), Chaled Chodscha, verurteilte die Plünderungen in Afrin. Für "Banditen und Wegelagerer" könne es unter den Rebellen keinen Platz geben.

Abdel Basset Sida, der aus Protest gegen die türkische Afrin-Offensive das Oppositionsbündnis SNC verlassen hatte, nannte die Plünderungen und die Zerstörung der Statue des mythologischen kurdischen Helden Kawa "unmoralisch". Türkische Soldaten und syrische Rebellen hatten sich nach der Einnahme von Afrin vor der zerstörten Statue von Kawa fotografiert.

Die Türkei hatte die Offensive am 20. Januar gestartet, um die YPG aus Afrin zu vertreiben. Ankara sieht die Präsenz der YPG an der Grenze als Bedrohung, da die Gruppe eng mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden ist. Nachdem die Offensive lange nur langsam vorangekommen war, kreisten die türkischen Kräfte vor einer Woche die Stadt Afrin ein.

Rund 250.000 Zivilisten flohen laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte aus der Stadt, bevor sich der Belagerungsring schloss. Am Wochenende zogen sich auch die YPG-Kämpfer kampflos zurück. Für die kurdische Miliz ist der Verlust von Afrin ein schwerer Schlag, während die Türkei damit ihr Einflussgebiet erheblich ausweiten kann.

Der türkische Regierungssprecher Bekir Bozdag versicherte, die Türkei habe keine Absicht, langfristig in Afrin zu bleiben. "Wir bleiben nicht dauerhaft in Afrin. Wir sind keine Besatzer", sagte Bozdag. Ihr Ziel sei es, die Region "vom Terror zu säubern, Frieden, Vertrauen und Sicherheit wiederherzustellen und die Region ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben".

Der Sicherheitsexperte Nicholas Heras sieht die Einnahme Afrins als großen Erfolg für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Afrin ist eines der strategisch wichtigsten Gebiete im Nordwesten Syriens. Es ist ein Landstück, das die Präsenz der Türkei in Syrien auf Jahre sichert", sagte der Wissenschaftler vom Center for a New American Security.

Nach Zählung der Beobachtungsstelle wurden bei der Offensive mehr als 1500 YPG-Kämpfer sowie 400 protürkische Rebellen getötet. Die türkische Armee verlor ihrerseits 46 Soldaten. Laut der oppositionsnahen Beobachtungsstelle, die ihre Informationen von Ärzten und Aktivisten vor Ort bezieht, gab es zudem 280 Tote unter den Zivilisten.

Die Türkei bestreitet diese Angaben und betont, alles zum Schutz der Zivilisten getan zu haben. Für Medien sind die Angaben der Beobachtungsstelle kaum zu überprüfen. Eine Sprecherin der kurdischen Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) sagte am Montag, vergangene Woche sei auch eine britische Kämpferin namens Anna Campbell getötet worden.