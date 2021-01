Türkischer Außenminister lotet in Brüssel Verbesserung der Beziehungen aus

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu reist am Donnerstag nach Brüssel, um Beratungen über eine Verbesserung der konfliktbeladenen Beziehungen mit der EU zu führen.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu reist am Donnerstag nach Brüssel, um Beratungen über eine Verbesserung der konfliktbeladenen Beziehungen mit der EU zu führen. Er trifft am Nachmittag zunächst den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Am Freitag steht ein Gespräch mit EU-Ratspräsident Charles Michel auf dem Programm. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Mitte Januar seinen Willen erklärt, das Verhältnis zur EU wieder "in die Spur zu bringen".

Die Beziehungen der EU zur Türkei sind seit Jahren durch eine Reihe von Konfliktthemen geprägt. Die EU verhängte wegen des Streits mit Griechenland und Zypern über die Ausbeutung von Gasvorkommen im Mittelmeer Sanktionen gegen Ankara. Massive Kritik gibt es auch an der Menschenrechtslage in dem langjährigen EU-Beitrittsland. Kritisch sieht die EU auch die Rolle der Türkei in den Konflikten in Syrien, Libyen und um Berg-Karabach.