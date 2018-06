Türkischer Oppositionskandidat Ince akzeptiert Wahlsieg Erdogans

Der türkische Oppositionskandidat Muharrem Ince hat das Ergebnis der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag anerkannt, zugleich aber den Wahlverlauf als unfair kritisiert. "Ich akzeptiere diese Wahlergebnisse", sagte der Kandidat der linksnationalistischen CHP am Montagmittag bei einer Pressekonferenz in Ankara.

Zugleich betonte Ince: "Diese Wahl war ungerecht, bis die Ergebnisse verkündet wurden." Es seien Stimmen "gestohlen" worden. Andererseits gebe es einen Unterschied von zehn Millionen Stimmen zwischen ihm und dem Wahlsieger Recep Tayyip Erdogan. In dieser Situation wäre es falsch gewesen, zu Straßenprotesten aufzurufen, sagte Ince.

Laut den vorläufigen Ergebnissen erhielt Präsident Erdogan bei der Präsidentschaftswahl 52,6 Prozent, während Ince mit 30,6 Prozent auf dem zweiten Platz landete. Auch bei der Parlamentswahl erhielt die vor der Wahl geschmiedete Volksallianz aus Erdogans islamisch-konservativer AKP und der ultrarechten MHP trotz Stimmverlusten eine absolute Mehrheit von 53,6 Prozent. Bisher hatte Erdogans AKP die absolute Mehrheit allein inne. Die Wahlen waren besonders im Südosten der Türkei von Berichten über Unregelmäßigkeiten überschattet worden.

Ince rief Erdogan auf, nicht als AKP-Vorsitzender zu regieren, sondern der Präsident aller Türken zu sein. "Sie vertreten 80 Millionen", sagte Ince an Erdogan gewandt. "Sie sind unser aller Präsident. Umarmen Sie alle." Zugleich äußerte er scharfe Kritik am Präsidialsystem, das mit der Wahl in der Türkei in Kraft trat und die Macht des türkischen Staatschefs erheblich erweitert. "Dies ist ein bleibendes Problem. Dies wird eine Gefahr für die Türkei bleiben." Es gelte nun ein "Ein-Mann-Regime" im Land, doch werde die CHP "weiter kämpfen".

Ince wies Berichte zurück, dass er am Wahlabend bedroht worden sei. Tatsächlich sei er nicht aufgetreten, weil er das Ergebnis habe abwarten wollen. Es sei jedoch ein "Fehler" gewesen, sich nicht bereits am Wahlabend öffentlich zu äußern, sagte er. Zugleich entschuldigte er sich für eine Nachricht, in der er seine Niederlage eingestand und die am Sonntagabend im Fernsehsender Fox verlesen worden war. Diese sei nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen, sagte Ince.

Die Türkei müsse nun "Atem holen", sagte der CHP-Kandidat. Er dankte allen, die ihn im Wahlkampf unterstützt hatten, sowie den Beobachtern, welche die Abstimmung überwacht hatten. Wie seine Partei nun weiter vorgehe, sei nicht allein an ihm zu entscheiden, sagte Ince. Der Kampf werde aber weiter gehen. "Wir werden weiter kämpfen, bis die Türkei eine Türkei für alle ist", sagte der 54-jährige Abgeordnete. "Meine Agenda ist die Türkei."