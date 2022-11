TV-Sender: Floridas Gouverneur Ron DeSantis wiedergewählt

Bei den Kongress- und Gouverneurswahlen in den USA ist der Gouverneur von Florida, der Republikaner Ron DeSantis, wiedergewählt worden. Der als möglicher künftiger Präsidentschaftskandidat gehandelte 44-Jährige setzte sich am Dienstag nach Angaben von US-Sendern gegen seinen Herausforderer Charlie Crist von der Demokratischen Partei durch. Die Sender CNN, NBC und ABC sahen DeSantis nach Auszählung von etwa 80 Prozent der Stimmen bei rund 58 Prozent.

DeSantis steht seit 2019 an der Spitze des Bundesstaates im Südosten der USA. Der Rechtspolitiker gilt als aufstrebender Star der Republikaner - und vor den Präsidentschaftswahlen 2024 als potenzieller innerparteilicher Konkurrent von Ex-Präsident Donald Trump.

Trump hat zuletzt immer deutlicher gemacht, dass er in zwei Jahren erneut antreten will. Zuletzt sagte er am Montagabend, er werde am Dienstag kommender Woche eine "sehr große Ankündigung" machen. Das nährt Spekulationen, der 76-Jährige könnte an diesem Tag seine Präsidentschaftskandidatur bekanntgeben. DeSantis gilt als einer der wenigen Republikaner, die es bei den Vorwahlen mit dem Ex-Präsidenten aufnehmen könnten.