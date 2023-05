Über 1500 Festnahmen bei Demo von Extinction Rebellion in Den Haag

Die niederländische Polizei hat bei einer Demonstration von Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion mehr als 1500 Menschen festgenommen. Diese hatten zum siebten Mal einen Streckenabschnitt einer Autobahn im Stadtzentrum blockiert, um gegen die niederländischen Subventionen für fossile Brennstoffe zu protestieren. Sie habe Wasserwerfer eingesetzt, um die Aktivisten zu vertreiben und insgesamt 1579 Menschen festgenommen, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

40 von ihnen würden unter anderem wegen Sachbeschädigung und Beleidigung strafrechtlich verfolgt, hieß es in der Erklärung weiter. Demnach hatte einer der Aktivisten bei der Festnahme einen Polizisten gebissen.

Unter den Demonstranten waren auch mehrere niederländische Prominente, darunter die Schauspielerin Carice van Houten, die durch ihre Rolle als Priesterin Melisandre in der Serie "Game of Thrones" bekannt wurde. Die niederländische Nachrichtenagentur ANP meldete, sie sei am Samstag festgenommen worden, habe aber am Abend nach Hause zurückkehren dürfen.

