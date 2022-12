Über ein Drittel des erzeugten Stroms stammt aus Kohlekraftwerken

Über ein Drittel (36,3 Prozent) des in Deutschland erzeugten und eingespeisten Stroms stammt aus Kohlekraftwerken. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, stieg dieser Wert im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr sogar an - damals lag der Anteil bei 31,9 Prozent. Das Ifo-Institut forderte, so viele Quellen wie möglich für die deutsche Stromversorgung zu nutzen.