Überraschendes Treffen von Brexit-Verhandlungsführern von EU und Großbritannien

EU-Chefunterhändler Michel Barnier und der britische Brexit-Minister Dominic Raab sind am Sonntag zu kurzfristig angesetzten Gesprächen über den britischen EU-Austritt zusammengetroffen. Da mehrere große Probleme weiterhin ungelöst seien, hätten beide Seiten entschieden, dass ein direktes Treffen der Verhandlungsführer notwendig sei, erklärte eine Sprecherin Raabs das unangekündigte Treffen in Brüssel.

Aus Diplomatenkreisen in Brüssel erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten seien für 18.30 Uhr zu einer dringenden Sitzung zusammengerufen worden. Dabei werde es eine Bestandsaufnahme der bisherigen Ergebnisse der Brexit-Verhandlungen geben. Derzeit schienen die Briten allerdings "noch nicht bereit" zu sein, ein Brexit-Abkommen mit der EU zu unterzeichnen, hieß es weiter.

Ein hochrangiger Vertreter der britischen Regierung wandte sich gegen Spekulationen, es gebe bereits eine Übereinkunft zwischen London und Brüssel. "Es liegt sehr im Interesse der EU, den Anschein zu erwecken, dass es einen Deal gibt", sagte der Regierungsvertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Damit solle in der Folge der Eindruck erweckt werden, dass Großbritannien letztlich nicht zu Kompromissen bereit gewesen sei.

In den Brexit-Verhandlungen steht der britischen Premierministerin Theresa May eine entscheidende Woche hervor, in einer Zeitungskarikatur war gar von einer "Höllenwoche" die Rede. Bei einer Kabinettssitzung am Dienstag will May mit ihren Ministern die schwierige Frage der künftigen Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland beraten und muss dabei eine mögliche Meuterei abwenden. Britische Experten spekulierten im Vorfeld, im Streit um die Grenzfrage könnten weitere Minister Mays Kabinett verlassen.

Am Mittwoch bewerten die Staats- und Regierungschefs bei einem Gipfeltreffen in Brüssel die Frage, ob in den Verhandlungen über den Austrittsvertrag Fortschritte erzielt worden sind. Bei einer positiven Einschätzung könnten sie grünes Licht geben, eine geplante politische Erklärung über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien fertig auszuhandeln. Einige EU-Diplomaten äußerten die Erwartung, dass die Gespräche in Brüssel die ganze Nacht dauern werden.

Großbritannien tritt Ende März 2019 aus der EU aus. Ein Austrittsvertrag soll dafür sorgen, dass dies geordnet geschieht und nicht ins Chaos führt. Vereinbart wurde dabei bereits eine Übergangsphase bis Ende 2020, in der Großbritannien noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt. Dies soll einen harten Bruch für die Wirtschaft verhindern.