Ukraine hat ATACMS-Raketen der USA erhalten und gegen Russland eingesetzt

Die Ukraine hat von den USA Raketen mit großer Reichweite vom Typ ATACMS erhalten und diese erstmals gegen Russland eingesetzt. Die Raketen hätten sich als "sehr genau" erwiesen und "bewährt", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend in seiner täglichen Videobotschaft. Das Weiße Haus bestätigte, der Ukraine ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von 165 Kilometern geliefert zu haben. Der russische Botschafter in den USA nannte die Lieferung einen "schwerwiegenden Fehler" und drohte Konsequenzen an.