Ukraine meldet "massive" russische Raketen- und Drohnenangriffe

Zuflucht vor Luftangriffen in Kiewer U-Bahn

Russland hat nach ukrainischen Angaben am Freitag erneut "massive" Raketen- und Drohnenangriffe auf die Ukraine geflogen. Ziele der Angriffe waren nach Angaben der Luftwaffe vor allem Städte und wichtige Infrastruktur. Zwei russische Raketen überflogen nach ukrainischen Angaben auch Moldau und Rumänien. Während Moldau die Durchquerung seines Luftraums bestätigte, wies Nato-Mitglied Rumänien die Angaben zurück.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am Freitagmorgen mehrere Explosionen zu hören. Als der Luftalarm ertönte, suchten viele Bewohner in U-Bahn-Stationen Zuflucht. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe unter anderem sieben Kampfdrohnen iranischer Bauart, sechs Marschflugkörper vom Typ Kalibr und 35 Raketen S-300 abgeschossen. Nach Angaben der Luftwaffe wurde 61 von insgesamt 71 russischen Geschossen abgefangen.

Der ukrainische Armeechef Walery Saludschny erklärte, zwei der russischen Marschflugkörper hätten am Morgen Rumänien und Moldau überflogen, bevor sie in den ukrainischen Luftraum eingedrungen seien. Moldau gab kurz darauf bekannt, eine Rakete habe den eigenen Luftraum durchquert. Der russische Angriffskrieg habe "direkte und negative Auswirkungen auf unser Land", erklärte das Außenministerium und kündigte an, den russischen Botschafter einzubestellen.

Das rumänische Verteidigungsministerium hingegen wies die Angaben zurück. Die rumänische Flugabwehr habe ein "von einem russischen Schiff im Schwarzen Meer in der Nähe der Krim-Halbinsel abgefeuertes Geschoss" entdeckt, es sei aber "zu keinem Zeitpunkt" in rumänischen Luftraum eingedrungen, erklärte das Ministerium. Es sei etwa 35 Kilometer nordöstlich der Grenze vorbeigeflogen, zwei Jagdflugzeuge seien daher Richtung Norden geschickt worden.

Die Ziele der "massiven" russischen Angriffe waren nach ukrainischen Angaben die Region Charkiw im Nordosten der Ukraine und die südliche Region Saporischschja. Angegriffen wurde auch die westlichen Regionen Lwiw und Chmelnyzkyj. Zehn Raketen wurden über der Hauptstadt Kiew abgeschossen, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. Es habe keine Opfer, aber Schäden am Stromnetz gegeben.

Laut dem staatlichen Stromnetzbetreiber Ukrenergo wurden mehrere Kraftwerke und Hochspannungsanlagen in östlichen, westlichen und südlichen Regionen der Ukraine getroffen. Dies habe in einigen Gebieten zu Stromausfällen geführt. Am "schwierigsten" sei die Situation in der Region Charkiw nahe der Grenze zu Russland.

Der ukrainsche Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, schrieb auf Twitter: "Wir leben mit solcher täglichen 'Eskalation' seit bald einem Jahr." Die Ukraine werde aber "weiter kämpfen" und diesen Krieg um die "Unabhängigkeit der Ukraine" gewinnen.

In den Tagen zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in London, Paris und bei der EU in Brüssel für weitere Waffenlieferungen für sein Land geworben, darunter auch Kampfjets und Raketen mit größerer Reichweite. Die Reaktionen auf dem EU-Gipfel fielen allerdings verhalten aus.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte am Freitag zum Abschluss des Gipfels, Kampfjet-Lieferungen seien keinesfalls "in den kommenden Wochen" möglich. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, Kampfjets seien für ihn "kein Gesprächsthema" gewesen.

Unterdessen kündigte der Kreml an, dass Russlands Präsident Wladimir Putin am 21. Februar eine Rede zur Lage der Nation halten werde - drei Tage vor dem ersten Jahrestag von Moskaus Angriff auf die Ukraine. Im vergangenen Jahr hatte Putin keine Ansprache vor den Abgeordneten beider Parlamentskammern gehalten, auch seine traditionelle Pressekonferenz zum Jahresende fiel aus.