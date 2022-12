Ukraine meldet russische Raketenangriffe auf mehrere Städte im ganzen Land

Das ukrainische Militär hat am Donnerstag "massive" russische Raketenangriffe auf mehrere Städte im ganzen Land gemeldet. "Der Feind greift die Ukraine an mehreren Fronten an, mit Marschflugkörpern, die von Flugzeugen und Schiffen aus abgefeuert werden", erklärte die ukrainische Luftwaffe. Im Nachbarland Belarus stürzte nach Angaben aus Minsk erstmals eine ukrainische Luftabwehrrakete ab. Präsident Wladimir Putin weihte derweil neue Kriegsschiffe ein.

Von den insgesamt 69 abgefeuerten russischen Raketen habe die Luftabwehr 54 abgeschossen, erklärte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Walery Saluschny, im Onlinedienst Telegram. Präsidentenberater Mychailo Podoljak erklärte, von der russischen Armee seien "mehr als 120 Raketen abgefeuert" worden, um "wichtige zivile Infrastruktur zu zerstören und massenhaft Zivilisten zu töten".

In der Hauptstadt Kiew wurden bei den Angriffen drei Menschen verletzt, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es drei Verletzte, darunter ein 14-jähriges Mädchen. Alle befinden sich im Krankenhaus", schrieb er im Onlinedienst Telegram. 40 Prozent der Einwohner der Hauptstadt seien von Stromausfällen betroffen.

In der westlichen Stadt Lwiw waren nach mehreren Explosionen nach Angaben des dortigen Bürgermeisters sogar 90 Prozent der Haushalte ohne Strom und es drohte ein Ausfall der Wasserversorgung. "Wir müssen durchhalten, das ist Krieg, wir müssen überleben und gewinnen", sagte etwa die Straßenbahnfahrerin Iryna Iwanejko, nachdem ihre Bahn wegen des Stromausfalls liegen geblieben war.

Auch aus Charkiw, der zweitgrößten ukrainischen Stadt im Osten des Landes, meldete Bürgermeister Igor Terechow eine "Reihe von Explosionen". Über der Region Odessa wurden nach offiziellen Angaben 21 Raketen abgefangen, auch dort wurde die Energieinfrastruktur beschädigt, der Strom wurde vorsorglich abgeschaltet.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba verurteilte die "sinnlosen barbarischen" Angriffe auf "friedliche ukrainische Städte kurz vor dem Neujahrsfest" im Onlinedienst Twitter.

Derweil stürzte im Nachbarland Belarus nach Angaben der dortigen Behörden eine ukrainische Flugabwehrrakete ab. Die von einem Luftabwehrsystem vom Typ S300 "von ukrainischem Territorium aus" abgefeuerte Rakete sei am Morgen auf belarussischem Gebiet niedergegangen, erklärte das Verteidigungsministerium in Minsk am Donnerstag.

Es gebe zwei mögliche Erklärungen für den Vorfall, hieß es: Entweder sei die Rakete vom Kurs abgekommen und versehentlich auf dem Gebiet von Belarus eingeschlagen - oder sie sei von der belarussischen Luftabwehr abgeschossen worden. Die ehemalige Sowjetrepublik Belarus steht an der Seite Russlands und unterstützt dessen Offensive in der Ukraine.

In Moskau weihte derweil der russische Präsident in einer Zeremonie per Videobotschaft mehrere neue Kriegsschiffe ein, darunter ein U-Boot, das Atomraketen abfeuern kann. Putin kündigte die Produktion weiterer Schiffe an und rühmte die Fähigkeiten der russischen Marine.

Die russische Armee gilt trotz der Modernisierung, die sich Putin als Prorität gesetzt hat, noch immer als teils unzureichend ausgerüstet und schlecht organisiert. Bei ihrer Militäroffensive in der Ukraine hat sie eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen müssen.