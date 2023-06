Ukrainischer Oberbefehlshaber wird dank "Baby Yoda" zum Internet-Hit

Die Macht ist mit ihm: Ein Bild des ukrainischen Armee-Oberbefehlshabers Walery Saluschny, das ihn mit "Baby Yoda"-Aufnäher auf seiner schusssicheren Weste zeigt, ist in kürzester Zeit zum Internet-Hit geworden.

Die Pressestelle der ukrainischen Armee hatte am Montagabend ein Video von Saluschny bei einem Truppenbesuch veröffentlicht. In der Mitte seiner kugelsicheren Weste prangt dabei gut sichtbar ein Aufnäher, der den durch die Netflix-Serie "The Mandalorian" bekannten grünhäutigen Außerirdischen Grogu alias "Baby Yoda" zeigt.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. "Die Macht ist stark in ihm" schrieb die Wirtschaftszeitschrift "Business Ukraine". "Gott, Saluschny und Baby Yoda sind mit uns", kommentierte ein Internetnutzer, ein anderer stellte scherzhaft die neuen militärischen Ränge der ukrainischen Armee vor: "Yoda-Leutnant", "Yoda-Kommandeur" und "Yoda-Brigadegeneral".

Ein Nutzer postete Bilder von militärischen Schulterklappen mit Yoda-Konterfei, in einem Meme wurde die gigantische "Mutter Heimat"-Statue in Kiew durch das Wesen aus dem Star-Wars-Universum ersetzt. "Man kann seine Schutzweste mit einem nicht regelkonformen Abzeichen versehen und das Foto geht viral. Das nennt man Charisma", kommentierte die Parlamentsabgeordnete Iryna Geraschtschenko auf Facebook.

gt/jes