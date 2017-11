Umfeld: Von Mugabe entlassener Vizepräsident Mnangagwa wieder in Simbabwe

Nach dem Einschreiten des Militärs in Simbabwe ist der von Staatschef Robert Mugabe entlassene Vizepräsident und mögliche Anwärter auf das Präsidentenamt Emmerson Mnangagwa in das südafrikanische Land zurückgekehrt. "Ja, er ist zurück", verlautete am Freitag aus Mnangagwas Umfeld. Mnangagwa war in der vergangenen Woche abgesetzt worden und kehrte demnach am Donnerstag nach Simbabwe zurück.

Unterdessen meldete das Militär des Landes die Festnahme mehrerer Vertrauter Mugabes. "Wir haben einige der Kriminellen gefasst, andere sind derweil noch auf freiem Fuß", erklärte das Militär.

Die Armee stellte den Präsidenten am Mittwoch unter Hausarrest, nachdem sich der Machtkampf um die Nachfolge von Mugabe nach der Entlassung von Mnangagwa zugespitzt hatte. Verschärft wurde die Lage durch die Präsidentschaftsambitionen von Mugabes Ehefrau Grace, die von der Armee als Nachfolgerin im Präsidentenamt strikt abgelehnt wird. Mnangagwa unterhält enge Verbindungen zum Militär.