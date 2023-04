Umfrage: Etwa jeder dritte Deutsche an Krönung von Charles III. interessiert

Etwa jeder dritte Deutsche ist an der Krönung von Charles III. interessiert. In einer am Montag in Köln veröffentlichten Yougov-Umfrage in Kooperation mit Statista gaben 36 Prozent an, dass sie die Krönungszeremonie am 6. Mai zumindest teilweise live im Fernsehen verfolgen wollen. Bei den Frauen haben dies 40 Prozent vor, bei den Männern 33 Prozent. Zudem sind ältere Befragte über 55 Jahre zu 38 Prozent eher als jüngere Menschen zwischen 18 und 24 Jahren mit 31 Prozent an der Krönung interessiert.