Umfrage: Großteil der Deutschen schränkt sich wegen hoher Preise beim Urlaub ein

Wegen der hohen Inflation schränkt sich ein Großteil der Deutschen in diesem Jahr beim Sommerurlaub ein.

Wegen der hohen Inflation schränkt sich ein Großteil der Deutschen in diesem Jahr beim Sommerurlaub ein. Wie aus einer Umfrage durch das Institut Insa hervorgeht, verzichten 16 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger in diesem Jahr ganz auf eine Sommerreise. 30 Prozent gaben an, ihren Urlaub einzuschränken, wie die "Bild" am Dienstag berichtete, 18 Prozent wollen ihn "deutlich einschränken". 32 Prozent planen keine Einschränkungen.

Von denen, die in diesem Jahr in den Urlaub fahren, möchte mehr als jeder Zweite (56,5 Prozent) die Ferien in Europa außerhalb Deutschlands verbringen. Gut jeder Fünfte (22 Prozent) plant, in Deutschland in ein anderes Bundesland zu reisen, sieben Prozent wollen im eigenen Bundesland Urlaub machen. 14 Prozent planen, ins außereuropäische Ausland zu verreisen.

Für die Umfrage für die "Bild" wurden am vergangenen Freitag 1003 Menschen befragt.