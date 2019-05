Umfrage: Mehr Vertrauen in Kommunalpolitiker als in Bundes- oder Europapolitiker

Die Bürger vertrauen in Deutschland einer Umfrage zufolge Kommunalpolitikern mehr als Bundes- oder Europapolitikern. Fast die Hälfte der Befragten (48,5 Prozent) gab in einer am Montag von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Befragung an, Kommunalpolitikern großes oder sehr großes Vertrauen entgegenzubringen. Bei Bürgermeistern sind es sogar fast zwei Drittel (63,8 Prozent). Bei Bundespolitikern liegt der Anteil dagegen nur bei 28,3 Prozent, bei Europapolitikern bei 31,8 Prozent.

Am kommenden Sonntag stehen neben der Europawahl und der Landtagswahl in Bremen auch Kommunalwahlen in zehn Bundesländern an. Gewählt wird unter anderem in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die Wahlen dort gelten auch als wichtiger Stimmungstest vor den Landtagswahlen im Spätsommer und Herbst.

Für fast alle Bürger ist es der Umfrage zufolge eine "wichtige oder sehr wichtige Aufgabe" der Kommunalpolitik, Kindern und Jugendlichen gute Chancen zu ermöglichen. Diese Ansicht vertreten demnach 94,7 Prozent der Befragten. Große Bedeutung messen die Bürger demnach auf kommunaler Ebene auch den Themen Mobilität (86 Prozent), Umwelt (84,5 Prozent) und Wohnen (83,9 Prozent) zu. Für die nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung repräsentative Umfrage befragte das Forschungsinstitut Soko im März und April Bürger.