Umfrage: Personalmangel in deutschen Kitas weiter verschärft

In deutschen Kitas fehlt einer Umfrage zufolge immer mehr Personal. Zu dem Ergebnis kommt eine anlässlich des Deutschen Kitaleitungskongresses (DKLK) in Düsseldorf am Dienstag veröffentlichte Befragung von Kitaleitungen. Demnach gaben fast 95 Prozent der Befragten an, dass sich der Personalmangel in den zurückliegenden zwölf Monaten verschärft habe. Ein Jahr zuvor hatten dies noch 84 Prozent gesagt.

64 Prozent der befragten Kitaleiterinnen und -leiter erklärten zudem, dass sie in den zurückliegenden zwölf Monaten in mehr als einem Fünftel der Zeit in Personalunterdeckung gearbeitet hätten. Das bedeutet, dass es weniger Personal gab, als es die Vorgaben zur Aufsichtspflicht verlangen. Im Jahr 2022 hatten dies noch 57 Prozent angegeben. 16 Prozent der Leitungen arbeiteten der Umfrage zufolge sogar in mehr als 60 Prozent der Zeit in aufsichtspflichtrelevanter Personalunterdeckung.

Für die DKLK-Studie 2023 wurden von Oktober 2022 bis zum 8. Januar 2023 bundesweit insgesamt 5387 Kitaleitungen online befragt. 97 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, dass die hohe Arbeitsbelastung der pädagogischen Fachkräfte zu höheren Fehlzeiten und Krankschreibungen führt. Über die Hälfte der Umfrageteilnehmer - 59 Prozent - empfinden das Gehalt einer Kitaleitung zudem als unangemessen oder eher unangemessen.

Etwa neun von zehn Kitaleitungen - 88 Prozent - gaben an, dass sich der Personalmangel negativ auf die pädagogische Qualität auswirkt. Demnach wurden in den Kitas von 87 Prozent der Befragten in den vergangenen zwölf Monaten pädagogische Angebote wegen Personalmangels gestrichen.

"Das sind erschreckende Ergebnisse, die deutlich machen, dass die Politik ihrer gesetzlichen Verantwortung nicht gerecht wird", erklärte der stellvertretende Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, Tomi Neckov. Sie seien "ein eindringlicher Hilferuf und die Verpflichtung zum Handeln".

Trotz Personalmangels und Belastung üben 80 Prozent der Umfrageteilnehmer ihre Tätigkeit der Umfrage gern aus. Allerdings lag dieser Wert vor einem Jahr noch vier Prozentpunkte höher. Alle Kitaleitungen fühlen sich von den Kindern wertgeschätzt. Von den Mitarbeitenden erfahren 96 Prozent Wertschätzung, von den Eltern 86 Prozent.