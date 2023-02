Umfragen sehen CDU vor Berliner Wiederholungswahl deutlich vorn

Gut eine Woche vor der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus sehen Umfragen die CDU deutlich vorn. In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage für das ZDF kommen die Christdemokraten von Spitzenkandidat Kai Wegner auf 24 Prozent. Die SPD der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey folgt mit 21 Prozent, die Grünen dahinter mit 18 Prozent.

Auf den vierten Platz käme die Linke mit elf Prozent vor der AfD mit zehn Prozent. Die FDP wird bei sechs Prozent gesehen und würde damit den Einzug in das Landesparlament knapp schaffen. Die Ergebnisse decken sich in etwa mit denen einer ARD-Umfrage vom Donnerstagabend: Diese sah die CDU sogar bei 25 Prozent, die SPD bei 19, die Grünen bei 18 Prozent. Die Linke lag bei zwölf Prozent, AfD und FDP kamen wie beim ZDF auf zehn beziehungsweise sechs Prozent.

Bei der Frage, wer Regierungschefin oder -chef sein sollte, liegt in beiden Umfragen SPD-Amtsinhaberin Giffey vorn - bei der ZDF-Erhebung mit 36 Prozent vor Wegner mit 23 Prozent. Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch wünschen sich hingegen nur 15 Prozent. In der ARD-Umfrage nannten 32 Prozent Giffey, 26 Prozent Wegner und 16 Prozent Jarasch. Derzeit regiert in Berlin eine rot-grüne-rote Koalition, in der Jarasch Umwelt- und Verkehrssenatorin ist.

Die Abgeordnetenhauswahl muss wegen zahlreicher Pannen wiederholt werden. Der neue Wahltermin wurde für den 12. Februar angesetzt. Die Forschungsgruppe Wahlen befragte für die ZDF-Erhebung von Dienstag bis Donnerstag insgesamt 1151 Wahlberechtigte in Berlin. Für die ARD befragte das Institut Infratest dimap von Montag bis Mittwoch insgesamt 1540 Wahlberechtigte in Berlin.