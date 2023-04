Umstrittener Moderator Tucker Carlson verlässt US-Nachrichtensender Fox News

Der ebenso erfolgreiche wie umstrittene US-Moderator Tucker Carlson verlässt überraschend den rechten Nachrichtensender Fox News. Der Sender erklärte am Montag, beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, getrennte Wege zu gehen. Der Abgang erfolgt den Angaben zufolge mit sofortiger Wirkung: Demnach moderierte Carlson am vergangenen Freitag zum letzten Mal seine Abendshow "Tucker Carlson Tonight".

Gründe für den Abgang des 53-Jährigen, der seit 2009 bei Fox News arbeitete, nannte der größte konservative Nachrichtensender der USA nicht. Die Trennung erfolgte aber weniger als eine Woche nach dem historischen Vergleich zwischen Fox News und dem Wahlmaschinen-Unternehmen Dominion im Streit um falsche Wahlbetrugsvorwürfe nach der Präsidentschaftswahl 2020. Der Nachrichtensender, der zum Medienimperium des Milliardärs Rupert Murdoch gehört, erklärte sich zur Zahlung von 787,5 Millionen Dollar (rund 717 Millionen Euro) an Dominion bereit, um einen Zivilprozess abzuwenden.

Tucker Carlson ist eine der einflussreichsten konservativen Stimmen in den USA und als rechter Scharfmacher bekannt. Kritiker werfen ihm immer wieder rassistische Äußerungen und falsche oder irreführende Angaben vor. Erst vor wenigen Wochen sorgte er mit einer Dokumentation für Aufsehen, in der er die Gewalt durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 kleinredete.

Carlson, der Trump immer wieder interviewte, hatte von den Abendmoderatoren der US-Nachrichtensender die besten Einschaltquoten. Immer wieder wurden ihm auch politische Ambitionen nachgesagt.

Fox News dankte ihm am Dienstag für seine langjährige Arbeit bei dem Sender. Der Aktienkurs des Mutterkonzerns Fox Corporation gab nach der Ankündigung rasch stark nach.

Carlsons Name war im Zusammenhang mit dem von Dominion angestrengten Verleumdungsverfahren gegen Fox News immer wieder aufgetaucht. So wurden interne Nachrichten bekannt, in denen er eine Anwältin des früheren Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit Wahlbetrugsvorwürfen gegen Dominion als Lügnerin bezeichnete. Laut einem Gerichtsdokument schrieb Carlson zudem zwei Tage vor der Kapitol-Erstürmung intern über Trump: "Ich hasse ihn leidenschaftlich."

Dominion hatte Fox News in einer 1,6 Milliarden Dollar schweren Verleumdungsklage vorgeworfen, die Falschbehauptung verbreitet zu haben, dass Dominion-Wahlmaschinen 2020 zur Wahlmanipulation genutzt worden seien - obwohl Fox-News-Verantwortliche und Moderatoren genau gewusst hätten, dass die Vorwürfe haltlos waren. Der Sender räumte im Zuge des geschlossenen Vergleichs ein, das "einige Behauptungen über Dominion falsch waren".

Die Personalie Carlson war am Montag nicht die einzige in der US-Medienbranche, die für Aufsehen sorgte. Am selben Tag gab der Nachrichtensender CNN die Trennung von dem bekannten Morgenmagazin-Moderatoren Don Lemon bekannt, der kürzlich mit als frauenfeindlich kritisierten Äußerungen für Aufsehen gesorgt hatte. CNN nannte keinen Grund für die Trennung und erklärte: "Don wird für immer Teil der CNN-Familie sein, und wir danken ihm für seine Beiträge in den vergangenen 17 Jahren."

Lemon zeigte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter "fassungslos" über seine Entlassung, über die er von seinem Agenten informiert worden sei. "Nach 17 Jahren bei CNN hätte ich erwartet, dass jemand im Management den Anstand gehabt hätte, es mir direkt zu sagen."

CNN nannte keine Gründe für die Trennung. Lemon hatte aber im Februar mit der Aussage für Wirbel gesorgt, die republikanische Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley habe "ihre besten Jahre hinter sich". Frauen seien in "ihren 20er, 30er und vielleicht 40er Jahren in ihren besten Jahren". Die 51-jährige Haley hatte zuvor das hohe Alter von Politikern wie US-Präsident Joe Biden kritisiert.