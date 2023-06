Umweltministerin Lemke spricht mit polnischer Kollegin über Schutz der Oder

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) spricht am Mittwoch mit ihrer polnischen Kollegin Anna Moskwa über mögliche Maßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Umweltkatastrophe an der Oder (11.00 Uhr, Pk. 16.30 Uhr). Das Treffen der beiden Ministerinnen findet im polnischen Slubice unweit der Grenze zu Deutschland statt.

Am Dienstag hatte Lemke bei einer Konferenz zum Schutz der Oder im brandenburgischen Schwedt Polen aufgerufen, mehr gegen Salzeinleitungen in den Fluss zu unternehmen. Anderenfalls bestehe die Gefahr, dass sich das katastrophale Fischsterben des vergangenen Jahres wiederhole. Damals trieben hunderte Tonnen toter Fische und anderer Lebewesen in dem Grenzfluss, das Ökosystem gilt weiterhin als schwer geschädigt. Moskwa hatte eine Teilnahme an der Oder-Konferenz in Schwedt aus Termingründen abgesagt.