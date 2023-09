UN-Bericht: Invasive Arten spielen weltweit Schlüsselrolle bei Artensterben

Sie verdrängen einheimische Tiere und Pflanzen, zerstören Wälder und Ernten und verbreiten Krankheiten - invasive Arten sind eine immer schlimmere Plage und spielen laut einem UN-Bericht eine Schlüsselrolle beim weltweiten Artensterben. Eingeschleppte Arten seien in 60 Prozent der dokumentierten Ausrottungen von Tieren oder Pflanzen ein entscheidender Faktor, heißt es im bislang umfassendsten Bericht über invasive Arten, den der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) am Montag in Bonn veröffentlichte. Wissenschaftler riefen die internationale Gemeinschaft auf, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.