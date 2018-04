UN-Generalsekretär fordert drei Milliarden Dollar für Bürgerkriegsland Jemen

Vor Beginn einer Geberkonferenz für die Menschen im Bürgerkriegsland Jemen hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres um Hilfsgelder in Höhe von rund drei Milliarden Dollar gebeten. "Jemen erlebt die weltweit schlimmste humanitäre Krise", sagte Guterres am Dienstagmorgen in Genf. Um im laufenden Jahr etwa 13 Millionen Menschen helfen zu können, veranschlagen die Vereinten Nationen 2,96 Milliarden Dollar (etwa 2,4 Millionen Euro).

Die EU kündigte anlässlich der Konferenz an, für dieses Jahr 107,5 Millionen Euro bereit zu stellen. 37 Millionen davon soll laut EU-Kommission für Nothilfe unter anderem bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Unterkünften dienen. Weitere 66 Millionen Euro sollen zur längerfristigen Verbesserung der Lebensumstände der Bevölkerung eingesetzt werden.

Für das vergangene Jahr hatten die Vereinten Nationen einen Bedarf von 2,5 Milliarden Dollar angemeldet, der zu drei Vierteln gedeckt wurde. Vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen hatten die jemenitische Hauptstadt Sanaa im September 2014 erobert und Anfang 2015 den von Saudi-Arabien unterstützten Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi gestürzt. Vor drei Jahren griff dann die von Riad angeführte Militärkoalition in den Konflikt ein. Seit Beginn der Intervention wurden rund 10.000 Menschen getötet.

Die Situation in Jemen sei "katastrophal", sagte Guterres. 8,4 Millionen Menschen sind nach UN-Angaben von Hunger bedroht. Rund 10.000 Menschen wurden getötet und 53.000 weitere wurden verletzt. Außerdem herrscht in dem Land eine Cholera-Epidemie. Auch vor Kindern macht der Krieg nicht halt: Erst am Montag starben mehrere Kinder bei einem Luftangriff auf die von Huthi gehaltene Hafenstadt Hodeida.

Guterres forderte die von Saudi-Arabien geführte Koalition auf, die blockierten Häfen des Landes für humanitäre Lieferungen zu öffnen. "Alle Häfen müssen offen bleiben für humanitäre und kommerzielle Fracht, für Medizin, Lebensmittel und Benzin zum Ausliefern", sagte Guterres. Riad hatte im vergangenen Jahr die Blockade verhängt, nachdem eine von Huthi-Rebellen abgefeuerte Rakete nahe der Hauptstadt des saudiarabischen Königreichs abgefangen worden war.