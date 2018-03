UN-Sicherheitsrat befasst sich am Abend mit Giftanschlag in Großbritannien

Der UN-Sicherheitsrat befasst sich am Mittwochabend mit dem Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien. Das Treffen finde um 20.00 Uhr MEZ statt, teilten die Niederlande als derzeitiger Ratsvorsitzender am Mittwoch in New York mit.

Die britische Regierung hatte die Krisensitzung beantragt, weil nach ihrer Überzeugung Russland hinter der lebensgefährlichen Vergiftung von Skripal und dessen Tochter steckt. Sie will nach Angaben der britischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York die öffentliche Sitzung im höchsten UN-Gremium nutzen, um die Ratsmitglieder über den Giftanschlag zu informieren. Russland hat ebenso wie Großbritannien ein Veto-Recht im UN-Sicherheitsrat.

Die britische Regierung vermutet aufgrund des verwendeten Nervengifts Russland hinter dem Anschlag. Moskau weist die Vorwürfe zurück und ließ ein Ultimatum der britischen Regierung verstreichen. Diese hatte die russische Regierung aufgefordert, sich bis Dienstag um Mitternacht zu der Skripal-Affäre zur erklären.

Der 66-jährige frühere russische Agent Skripal und seine 33-jährige Tochter Julia waren am 4. März in Salisbury südwestlich von London bewusstlos auf einer Parkbank aufgefunden worden. Sie wurden mit lebensgefährlichen Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus eingeliefert.