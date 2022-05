UN-Sicherheitsrat fordert von Taliban Abkehr von Beschränkung von Frauenrechten

Der UN-Sicherheitsrat hat die in Afghanistan herrschenden radikalislamischen Taliban aufgerufen, die Einschränkungen der Rechte von Frauen rückgängig zu machen.

Der UN-Sicherheitsrat hat die in Afghanistan herrschenden radikalislamischen Taliban aufgerufen, die Einschränkungen der Rechte von Frauen rückgängig zu machen. In einer am Dienstag einstimmig beschlossenen Erklärung verurteilen die 15 Sicherheitsratsmitglieder insbesondere "Beschränkungen, die den Zugang zu Bildung, Beschäftigung, die Bewegungsfreiheit und eine vollständige, gleichberechtigte und bedeutungsvolle Beteiligung von Frauen am öffentlichen Leben begrenzen". Solche Vorgaben müssten "rasch aufgehoben" werden.

So ruft das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen die Taliban dazu auf, Schulen wieder für alle Schülerinnen zu öffnen. Der Sicherheitsrat zeigt sich außerdem besorgt über die Anfang Mai verfügte Anordnung, dass Frauen sich in der Öffentlichkeit vollständig verhüllen müssen. Seit ihrer Rückkehr an die Macht im vergangenen Sommer haben die Taliban die Rechte der Frauen in Afghanistan drastisch eingeschränkt.