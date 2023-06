UN-Sicherheitsrat stimmt über Ende von Mission in Mali ab

Der UN-Sicherheitsrat stimmt am Freitag (ab 11.00 Uhr Ortszeit; 17.00 Uhr MESZ) über ein Ende der UN-Mission Minusma im westafrikanischen Krisenstaat Mali ab. Der von Frankreich erarbeitete Resolutionsentwurf sieht vor, dass das Mandat für den seit 2013 laufenden Einsatz am selben Tag endet. Der Abzug der UN-Truppen soll bis Jahresende abgeschlossen werden. Malis Militärregierung hatte Mitte Juni ein sofortiges Ende der UN-Mission verlangt.

Betroffen davon ist auch die Bundeswehr, die sich mit mehr als 1000 Soldaten an Minusma beteiligt. Der Bundestag hatte bereits im Mai beschlossen, dass der Bundeswehr-Einsatz in Mali Ende Mai 2024 enden soll. Nun muss der Abzug aus dem Land beschleunigt werden. Hintergrund sind Spannungen mit der seit 2021 in dem Land herrschenden Militärjunta, die verstärkt mit Russland zusammenarbeitet.