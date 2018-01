Union mahnt zur Eile bei Verhandlungen über neue große Koalition

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat zur Eile bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen mit der SPD gemahnt. "Wir sollten in zwei bis drei Wochen mit den Verhandlungen fertig sein", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei grundsätzlich richtig, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehe, aber das Tempo zähle inzwischen auch. "Die Bürger sind des Wartens müde."

Ein SPD-Sonderparteitag hatte am Sonntag grünes Licht für Koalitionsverhandlungen gegeben. Am Montagabend kamen Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, der SPD-Vorsitzende Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer zu einem ersten Vorbereitungstreffen zusammen. Am Dienstag waren interne Vorbereitungsgespräche von CDU und CSU angesetzt, die SPD plant am Donnerstag parteiinterne Beratungen.

Inzwischen ist Deutschland so lange wie noch nie seit einer Bundestagswahl ohne neue Regierung. Während die Union jetzt auf einen raschen Abschluss der Koalitionsverhandlungen drängt, will sich die SPD nicht unter Druck setzen lassen. Schulz hatte am Montag gesagt, die SPD wolle "jetzt erstmal in dieser Woche beraten", auf welcher Grundlage und mit welchem Team sie in die Verhandlungen gehe.

CDU-Vize Thomas Strobl forderte hingegen: "Das ambitionierte Ziel muss sein, möglichst noch im Februar, spätestens Anfang März fertig zu sein." Deutschland brauche "so schnell als möglich" eine stabile und vollständig handlungsfähige Bundesregierung, sagte Strobl den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft vom Dienstag. "Es ist jetzt höchste Eisenbahn - die Weltgeschichte hält ja nicht die Luft an."

Strobl und Kauder wiesen Forderungen der SPD zurück, die Ergebnisse der Sondierung zu verändern. "Wenn wir mit Nachkarten anfangen, könnte man das Sondierungspapier auch gleich weglegen und wieder bei Null anfangen", sagte Strobl. "Das kommt definitiv nicht in Frage - dafür haben wir auch die Zeit nicht mehr."

Über Nachbesserung solle nicht gesprochen werden, forderte auch Kauder. "Das Sondierungspapier ist die Grundlage für eine Koalition", sagte er den Funke-Zeitungen. "Was wir vereinbart haben, ist vereinbart, weil es eben gemeinsame Grundsatzentscheidungen sind."

In der Gesundheitspolitik lehnte Kauder die von der SPD geforderte Vereinheitlichung der Ärztehonorare für die Behandlung von Privat- und Kassenpatienten ab. "Eine pauschale Angleichung der Ärztehonorare würde vermutlich fünf Milliarden Euro kosten", sagte er. Stattdessen solle sich eine neue Koalition um eine bessere Ärzteversorgung im ländlichen Raum kümmern.

Der Fraktionsvorsitzende der Union wandte sich auch gegen weitere Zugeständnisse bei der Zuwanderung. "In den Sondierungen haben wir eine ausgewogene Lösung für den Familiennachzug auch für subsidiär geschützte Personen gefunden, die schon eine Härtefallregelung ist", sagte Kauder den Funke-Zeitungen. Die vereinbarte Begrenzung auf 1000 Menschen im Monat beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sei "sehr sinnvoll".