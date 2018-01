Union und SPD wollen Sondierungsgespräche abschließen

Union und SPD gehen am Donnerstag in ihre letzte Sondierungsrunde. Die Gespräche beginnen am Morgen in der SPD-Zentrale in Berlin und könnten sich bis in die Nacht zum Freitag hinziehen. Am Ende der Verhandlungen soll ein gemeinsames Sondierungspapier stehen, auf dessen Grundlage die drei Parteien über den Einstieg in Koalitionsgespräche entscheiden wollen.

Anders als die Unionsparteien will die SPD dafür einen Parteitag einberufen, der am 21. Januar in Bonn stattfinden soll. In den Reihen der Sozialdemokraten ist eine Neuauflage der großen Koalition höchst umstritten.