Union und SPD wollen Tierschutz in der Landwirtschaft verbessern

Union und SPD wollen den Tierschutz in der Landwirtschaft verbessern und den Einsatz des umstrittenen Pflanzenschutzmittels auf Glyphosat "so schnell wie möglich" beenden. Geplant ist die Einführung eines Tierwohllabels in diesem Jahr, erklärten Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), die CDU-Vizevorsitzende Julia Klöckner und Saar-Vizeministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Samstag in Berlin. Auch das Töten männlicher Küken soll verboten werden.

Die Vertreter von CDU, CSU und SPD stellten am Rande der Koalitionsgespräche in Berlin die Einigungen aus den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung vor. Schmidt, Klöckner und Rehlinger zeigten sich zufrieden und betonten, dass die Ansprüche der Verbraucher an Landwirte und ihre Produkte gestiegen seien. "Wir wollen dem in besonderem Maße auch gerecht werden", sagte Rehlinger,

Ein Beitrag dafür soll das schon seit längerer Zeit diskutierte Tierwohllabel sein, mit dem Verbraucher erkennen können sollen, welche Hersteller tierischer Lebensmittel über die gesetzlichen Vorgaben der Haltung hinausgehen. "Die Erwartungen sind ganz klar gestiegen, wenn es um Tierhaltung geht", sagte Klöckner.

Union und SPD wollen Landwirte beim tiergerechteren Umbau von Ställen nach Angaben Schmidts "erheblich" finanziell unterstützen. "Wir wollen deutlich machen, dass wir die Landwirte bei der Erfüllung dieser Qualitätserfordernisse nicht alleine stehen lassen, sondern ihnen dabei zur Seite stehen", erklärte Rehlinger.

Im Bemühen um einen besseren Tierschutz in der Landwirtschaft soll es nach den Worten der SPD-Politikerin ein "sofortiges" Verbot des Küken-Schredderns geben. Rund 45 Millionen männliche Küken der Legehennenrassen werden jährlich in Deutschland getötet, weil sie keine Eier legen. Es ist nach Angaben der Geflügelwirtschaft unwirtschaftlich, die Tiere zu mästen. Auch umstrittene Methoden wie das qualvolle Kürzen von Schnäbeln bei Nutztieren wollen Union und SPD angehen.

Der Einsatz des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat soll "so schnell wie möglich" grundsätzlich beendet werden, wie Schmidt ankündigte. Insgesamt streben Union und SPD an, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln "so weit wie möglich" zu reduzieren. Die Forschung nach Alternativen wollen sie fördern, wenn sie erneut in eine große Koalition eintreten.

Zudem sollen Strategien für einen besseren Schutz von Bienen und anderen Insekten entwickelt werden. Patente auf Tiere und Pflanzen sowie den Einsatz des Klonens in der Lebensmittelproduktion lehnen Union und SPD ab.

Die Anzahl der Wölfe in Deutschland soll nach dem Willen von Union und SPD verringert werden. Der Schutz des Menschen stehe im Vordergrund, sagte Schmidt. Demnach sollen die Tiere auch getötet werden, wenn sie "beispielsweise Weiden überqueren oder gefährlich geworden sind".

Im Bereich Ernährung wollen sich die möglichen Koalitionspartner für eine europäische Regelung für vegetarische und vegane Lebensmittel einsetzen. Sie planen zudem eine Strategie, um Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln zu reduzieren.

Am Samstagmorgen waren die Verhandlungsteams von Union und SPD im Konrad-Adenauer-Haus zusammengekommen. Angepeilt ist ein Abschluss der Gespräche am Sonntag, als Reservetage haben sich die Verhandlungspartner jedoch Montag und Dienstag im Kalender markiert.