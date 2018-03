UNO: 2017 tödlichstes Jahr für Kinder in Syrien

Wo überall könnten sich LKW-Fahrer für einen Nebenjob bewerben?

Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass mein Bruder genug unterwegs ist, jobmäßig. Dennoch will er sich was hinzuverdienen und hat - seiner Meinung nach - noch Kapazitäten frei. Habt ihr Ideen, wo er sich für so eine Nebentätigkeit bewerben könnte?