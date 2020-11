UNO fordert humanitäre Korridore für Hilfslieferungen nach Äthiopien

Die UNO hat wegen der anhaltenden Kämpfe in Äthiopien die Einrichtung humanitärer Korridore zur Unterstützung der Zivilbevölkerung gefordert.

Die UNO hat wegen der anhaltenden Kämpfe in Äthiopien die Einrichtung humanitärer Korridore zur Unterstützung der Zivilbevölkerung gefordert. "Wir sind sehr besorgt über die Lage in Äthiopien", sagte UN-Generalsekretär António Guterres vor Journalisten in New York am Freitag. Die Afrikanische Union (AU) ernannte drei Sondergesandte, die einen Vermittlungsversuch in dem Konflikt zwischen der abtrünnigen Region Tigray und der äthiopischen Regierung unternehmen sollen.

Seit Ausbruch des Konflikts sind bereits mehr als 30.000 Menschen über die Grenze in das Nachbarland Sudan geflüchtet. Guterres warnte vor "dramatischen humanitären Auswirkungen" auch im Sudan. Wo die von der UNO geforderten Korridore für humanitäre Hilfslieferungen liegen könnten, sagte er nicht.

Er habe mit wichtigen regionalen Akteuren - darunter die Regierungschefs von Äthiopien, Sudan und Südafrika - über die Krise gesprochen, fügte Guterres hinzu. Bisher hätten die äthiopischen Behörden alle Vermittlungsangebote in dem Konflikt abgelehnt.

Die Afrikanische Union (AU) will demnächst drei Sondergesandte zur Vermittlung nach Äthiopien schicken. Mosambiks Ex-Präsident Joaquim Chissano, Liberias Ex-Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf und Südafrikas Ex-Präsident Kgalema Motlanthe würden versuchen, in dem Konflikt zu vermitteln, kündigte der südafrikanische Staatschef Cyril Ramaphosa am Freitag an. Südafrika hat derzeit den AU-Vorsitz inne.

In der äthiopischen Grenzregion Tigray gibt es seit Monaten Spannungen. Die dort regierende Volksbefreiungsfront TPLF dominierte drei Jahrzehnte lang die äthiopische Politik, bevor Ministerpräsident Abiy Ahmed 2018 an die Macht kam. Die TPLF erkennt Abiy, der im vergangenen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war, nicht an. Anfang des Monats entsandte Abiy Streitkräfte nach Tigray, wodurch sich der Konflikt mit der TPLF deutlich verschärfte.

Am Freitag schoss die TPLF erneut Raketen auf die Hauptstadt der Nachbarregion Amhara ab, wie ein Sprecher der Region erklärte. Es gab demnach weder Verletzte noch Schäden in der Stadt Bahir Dar.

Hunderte Menschen wurden bei den Kämpfen in Äthiopien bisher getötet, Tausende flohen aus dem Konfliktgebiet. Beobachter befürchten zudem, dass sich die Krise ausweiten und die ganze Region destabilisieren könnte.